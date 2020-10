Lewis Hamilton se adjudicó la pole position en el GP de Portugal

El británico Lewis Hamilton le arrebató la primera plaza en la formación de salida del Gran Premio de Portugal, duodécima prueba del Mundial de Fórmula 1, a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Botas.

En una fase de clasificación que se definió in extremos, Hamilton se adjudicó la novena pole position para esta temporada luego de sacarle una décima a Bottas en la Q3 después de que el finlandés hubiera dominado cada uno de los entrenamientos libres.

El finlandés firmó el mejor tiempo del fin de semana en la Q2 (1:16.466), pero no pudo mantener el registro en la Q3 y Hamilton le superó (1:16.652).

How things stand at the end of qualifying!



Just a tenth between the top two 🤏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/iXHoaTxNAw