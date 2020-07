Lewis Hamilton se adjudicó la pole position en Hungría

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el tercero del Mundial de Fórmula 1.

Hamilton elevó a 90 su propio récord histórico de poles positions en la máxima categoría -la séptima en el Hungaroring- al cubrir los 4.381 metros del circuito de las afueras de Budapest -batiendo el récord de la pista- en un minuto, trece segundos y 447 milésimas, 107 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

El canadiense Lance Stroll y Sergio Pérez, los dos pilotos de Racing Point, lo harán desde la segunda línea al ser tercero y cuarto, respectivamente.

La tercera fila será íntegra de Ferrari, después de que el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc acabasen en quinta y sexta posición, respectivamente.

Así quedó la grilla de largada

