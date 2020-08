Lewis Hamilton triunfó en Silverstone con un neumático pinchado

El británico Lewis Hamilton ganó este domingo, con un neumático pinchazo, por séptima vez en el circuito de Silverstone y salió del Gran Premio de Gran Bretaña aún más líder del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes encadena tres Grandes Premios consecutivos con victoria, los de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, y camina con determinación hacia su séptimo título.

En Silverstone arrancó desde la pole y mantuvo la primera posición pese a cruzar la meta con el neumático pinchado.

Precisamente por un lance similar su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, perdió el segundo puesto.

De ello se beneficiaron el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabaron segundo y tercero respectivamente.

Así quedaron las clasificaciones del GP de Gran Bretaña

🏁 CLASSIFICATION 🏁



After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone



And the first one by crossing the line with a puncture!