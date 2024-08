Luego de 23 años un argentino volverá a correr en la F1: Franco Colapinto debutará este domingo

En una sorpresiva decisión, Williams Racing ha sacudido el paddock de la Fórmula 1 al anunciar que Logan Sargeant será reemplazado por Franco Colapinto para el resto de la temporada 2024. La escudería británica confía en el joven piloto argentino.

Williams ha decidido reemplazar a Logan Sargeant tras su grave accidente en la Práctica 3 del GP de Países Bajos. Sargeant perdió el control del coche en Zandvoort, causando un incendio que dañó el vehículo.

El argentino Franco Colapinto será el nuevo piloto de Williams y competirá en las nueve carreras restantes de la temporada. Colapinto, quien usará el número 43, debutará en el GP de Italia en Monza.

Con esta incorporación, Colapinto se convertirá en el 26º piloto argentino en la historia de la F1. Argentina no tenía representación en la categoría desde 2001, cuando Gastón Mazzacane fue el último trasandino en competir.

Franco, miembro de la Williams Racing Driver Academy, ya ha mostrado su habilidad en la F2, con una victoria en Imola y varios podios en Barcelona y Austria. Su experiencia será clave para el equipo británico.

La escudería publicó un comunicado para anunciar a su nuevo piloto. "Franco Colapinto competirá por el resto de la temporada 2024. Es miembro de la Williams Racing Driver Academy e hizo su debut en la FP1 en el FW46 de este año en el Gran Premio de Gran Bretaña. Su campaña en F2 este año le ha llevado a conseguir una victoria en Imola y podios en las carreras de Barcelona y Austria, así como otros siete puntos. Se convertirá en el 49º piloto de Gran Premio para Williams Racing", informó el equipo británico".

