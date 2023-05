Max Verstappen ganó el Gran Premio de Miami y reforzó su liderato en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami, el quinto de la temporada, disputado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida; donde relegó al segundo y al tercer puesto a su compañero, el mexicano Sergio Pérez, y al español Fernando Alonso (Aston Martin).

Verstappen, de 25 años y que apunta a un tercer título seguido, logró su victoria número 38 en la F1, la tercera de la temporada, con una nueva exhibición -tras haber arrancado noveno- con la que cruzó triunfal la línea de meta por delante de "Checo", firmando el cuarto doblete del año para Red Bull.

Four 1-2s in five races for @redbullracing 🥵🚀#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/IseSRbfAV4