Max Verstappen ganó la pole en el Gran Premio de Países Bajos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo el Gran Premio de los Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Zandvoort, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) partirá desde la tercera posición, justo por detrás de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

El vigente campeón y líder del Mundial se adjudicó la pole en la Q1, que acabó con bandera amarilla por un accidente de su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, en el tercer sector, algo que perjudicó a los Mercedes, que habían apurado su salida a pista para intentar beneficiarse de las mejores condiciones del trazado.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Max33Verstappen takes his fourth pole of the season 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5mIkUPdcTq