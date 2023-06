Max Verstappen ganó la pole en Montreal y saldrá primero en el GP de Canadá

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, tras adjudicarse la "pole position" este sábado en el circuito "Gilles Villeneuve" de Montreal.

Verstappen, de 25 años, firmó su vigésima quinta 'pole' en la F1 -la quinta del año- al dominar una calificación, marcada por la lluvia y las condiciones variables, en la que cubrió con neumático intermedio los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 25 segundos y 858 milésimas, un segundo y 244 milésimas menos que el sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Haas), y con un segundo y 428 milésimas de ventaja sobre Fernando Alonso (Aston Martin)

El doble campeón mundial asturiano -tercero en el certamen, a 71 puntos de Verstappen- saldrá desde la segunda fila, al lado del británico Lewis Hamilton (Mercedes), el 'hombre récord' de la categoría reina.

El otro Mercedes, el del asimismo inglés George Russell, arranca quinto, al lado del francés Esteban Ocon (Alpine), desde la tercera hilera.

El inglés Lando Norris (McLaren) acabó séptimo la muy complicada calificación; que el otro español, Carlos Sainz (Ferrari) -que está siendo investigado por una posible irregularidad durante la Q1, en la que pudo haber obstruido al francés Pierre Gasly (Alpine) y que, por ese motivo, podría ser sancionado-, concluyó octavo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó en novena posición, por delante del tailandés Alex Albon (Williams), que finalizó décimo la cronometrada principal.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el campeonato, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2), y saldrán en undécima y duodécima posición.

La carrera de este domingo está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen takes pole with Haas' Nico Hulkenberg alongside him on the front row! 🤩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/X02orJEn6X