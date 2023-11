Max Verstappen remató su brillante 2023 con sólida victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) remató su espectacular 2023 con su décimonovena victoria en 23 carreras al ganar el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, en el que se impuso sobre el monegasco Charles Leclerc (McLaren), segundo, y también sobre el británico George Russell (Mercedes), que terminó tercero.

El flamante tricampeón del mundo volvió a exhibirse sobre el circuito de Yas Marina, como lo hizo en cada uno de los veintitrés trazados de esta temporada, tras una carrera en la que el español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó séptimo y el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) retiró su monoplaza en la última vuelta, mientras el mexicano 'Checo' Pérez, acabó cuarto, tras una sanción de cinco segundos por causar una colisión.

Con estas posiciones, Alonso terminó cuarto en el mundial de pilotos, empatado a puntos con 206 puntos con Leclerc, uno más que el británico Lando Norris (McLaren) y seis más que Sainz, mientras que en el mundial de constructores Mercedes certificó la segunda plaza, con 409 puntos, Ferrari la tercera (406) y McLaren cuarto, al superar en 22 puntos a Aston Martin (280) en la última carrera del año.

La victoria de "Mad Max" supuso dejar en 19 el récord de victorias en una misma temporada, un 82,7 por ciento de triunfos en un mismo año en el que sólo se dejó dos segundos lugares en Arabia Saudita y Azerbaiyán y una quinta plaza en Singapur, el único gran tropiezo del neerlandés.

Nunca nadie había superado el 75 por ciento de victorias en una misma temporada, ni tampoco nadie había superado los 13 triunfos en un mismo año hasta que él mismo consiguió quince victorias el pasado 2022. Hasta entonces, los alemanes Michael Schumacher, en 2004, y Sebastian Vettel, en 2013, habían sido los únicos en llegar a las trece victorias.

