Max Verstappen se quedó con el GP de Gran Bretaña y sigue imparable en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aumentó aún más su ventaja en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del campeonato, que se disputó en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Verstappen, de 25 años y que cada vez apunta más claramente a un tercer título seguido, firmó su cuadragésima tercera victoria en la F1, la octava de la temporada, al ganar el Gran Premio británico por delante de dos ingleses, Lando Norris (McLaren), que acabó segundo; y Lewis Hamilton (Mercedes), que los acompañó en el podio.

