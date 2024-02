Oficial: Lewis Hamilton dejará Mercedes a final de temporada y correrá en Ferrari en 2025

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, dejará Mercedes a final de la temporada 2024 y correrá en Ferrari a partir de 2025, según informaron oficialmente ambas escuderías este jueves 1 de febrero.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.