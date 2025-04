"Estudié para eso": Arturo Vidal reveló su gran anhelo para cuando se retire del fútbol

Arturo Vidal hizo una pausa en medio de la preparación del partido que Colo Colo debe enfrentar este viernes ante Deportes Limache para presentar un nuevo negocio: el local de hamburguesas llamado Sin Miedo Burgers que abrió en pleno centro de Santiago, muy cerca del Palacio de La Moneda.

Con este emprendimiento, el jugador del Cacique da un paso más pensando en lo que hará una vez que se retire del fútbol, instancia que el King sabe que por su edad eso ocurrirá más pronto que tarde.

“Me da un poco de miedo el retiro, pero espero que no, que pase mucho tiempo aún. Y claro, uno se tiene que preparar, después que termine mi carrera uno tiene que seguir la vida, pero estas cosas las estoy aprovechando ahora que estoy jugando y no cuando me retire”, admitió.

Los planes de Arturo Vidal tras colgar los botines

El próximo 22 de mayo Arturo Vidal cumplirá 38 años, por lo que sabe que el momento de decir adiós al fútbol se acerca con prontitud. Es por eso que el King ya planifica cuáles serán sus planes una vez que decida no jugar más a nivel profesional.

“Quiero ser entrenador cuando me retire. Estudié para eso. En un par de años más, es uno de mis sueños”, dijo Vidal en la presentación de su local de hamburguesas.

El bicampeón de América aseguró que una vez que se ponga el buzo su intención es comenzar en la élite, pues aspira a un plantel profesional o incluso una selección nacional.

“Me gustaría ir directo a un primer equipo o una selección. Retirándome y ser entrenador puedo representar mejor mis ideas. Se me alejaría un poco si espero”, comentó quien vistiera las camisetas de Juventus e Inter de Milán en Italia, Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España.

¿Dónde queda el local de Hamburguesas de Arturo Vidal?

Sin Miedo Burgers queda ubicada en la calle Morandé 83, en pleno Santiago Centro.