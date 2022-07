¡Qué susto! Carlos Sainz salió ileso luego que su Ferrari se incendiara durante el GP de Austria

El español Carlos Sainz (Ferrari), ganador hace una semana en Silverstone (Inglaterra), tuvo que abandonar este domingo el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula 1, a falta de quince vueltas y cuando corría, aparentemente, hacia una segura segunda plaza, en el Red Bull Ring de Spielberg, luego que su monoplaza se incendiara.

Sainz estaba tercero pero a punto de rebasar al líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red BUll), quien iba segundo por detrás del monegasco Charles Leclerc, compañero del español y que encabeza la prueba. Sin embargo, el motor del Ferrari del madrileño se quemó, literalmente, entrado en llamas, antes de la cuarta de las diez curvas del circuito austriaco.

