Red Bull anunció al mexicano Sergio Pérez para 2021

La escudería Red Bull, segunda en el campeonato de constructores, anunció este viernes el fichaje del mexicano Sergio Pérez -cuarto en el Mundial de Fórmula 1 que concluyó el pasado domingo- para 2021, temporada en la que formará pareja con el holandés Max Verstappen.

Pérez, de 30 años, es piloto de F1 desde 2011, y logró este año, al anotarse la segunda de las dos carreras disputadas en Sakhir (Bahrein), su primera victoria en la categoría reina, en la que cuenta 10 podios.

Pérez terminó con 125 puntos a bordo del Racing Point, escudería con la que completó su séptima temporada.

Pérez, que también firmó este año un brillante segundo puesto en el Gran Premio de Turquía, formará pareja con Verstappen, tercero en el pasado certamen, que ganó -por séptima vez- el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

Christian on @SChecoPerez joining the Team for 2021 👊 #HolaCheco 🇲🇽 More here 👉 https://t.co/tbZ5WajmQC pic.twitter.com/XkR8IJM7cd