Russell lideró los últimos libres en Abu Dhabi

El piloto británico George Russell (Mercedes) mandó en la tercera sesión de libres del Gran Premio de Abu Dhabi, en la que Lando Norris (McLaren) quedó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero, en una hora de entrenamientos que sirvió para hacer largas tandas y probar el monoplaza, algo que apenas pudieron hacer en los dos primeros libres.

Tras una primera sesión de libres en la que los jóvenes pilotos fueron los protagonistas y una segunda sin apenas tiempo para rodar por las banderas rojas provocadas por los accidentes del español Carlos Sainz (Ferrari) y el alemán Nico Hulkenberg (Haas), los veinte automovilistas quisieron salir pronto a pista y rodar mucho sobre el trazado de Yas Marina.

Mandó primero Sainz, que salió en cuanto el reloj marcó la hora de inicio con tal de rodar todo lo que no había podido correr durante la segunda sesión de libres, aunque el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) marcó un mejor tiempo, que rápidamente fue destrozado por el británico George Russell (Mercedes), que marcó 1'24''829 milésimas, que aún mejoró en cuatro décimas minutos después, hasta el 1'24''418, inamovible durante la última media hora de sesión.

Sainz, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Fernando Alonso (Aston Martin) o el británico Lewis Hamilton (Mercedes) eran los más claros ejemplos de que llevarse el mejor tiempo de la sesión no era el objetivo de las escuderías, sino tener tiempo para probar cómo funcionaban los neumáticos medios y blandos para la carrera e ir almacenando datos que procesar durante la noche.

Pero siempre está bien demostrar que el monoplaza que uno conduce es el más rápido. Los Williams, con el tailandés Alex Albon y el estadounidense Logan Sargeant, mostraron su fiabilidad a una vuelta, algo que también exhibieron el británico Lando Norris (McLaren) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Norris se quedó a apenas una centésima de alcanzar el tiempo de Russell, enfocados en hacer una buena clasificación para tratar de conseguir la cuarta plaza en el mundial de pilotos y, también, defender la cuarta posición de McLaren en el mundial de constructores frente a Aston Martin.

Cuando apenas quedaban diez minutos de sesión, con el asfalto muy caliente y los monoplazas con poca gasolina, los pilotos empezaron a enseñar algunas de las cartas que terminarán de destapar en la sesión de clasificación.

El tricampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), abortó una vuelta que, no obstante, mostró las prestaciones de su monoplaza, con el que dominó durante toda la temporada, con el único lunar del GP de Singapur.

Pero la de abortar vueltas era la tónica habitual, pues los pilotos no quisieron terminar sus mejores vueltas e intentaban hacer buenos sectores o incluso microsectores, pero no realizar una buena completa para no exhibir sus cartas, por lo que Russell repitió triunfo en estos entrenamientos, como ya hizo en la primera sesión, a la espera de la clasificación, en la que todos mostrarán, ahí sí, su rendimiento a una vuelta.