Sainz: Estoy contento por la pole, pero no me gustó tanto la diferencia que nos sacó Red Bull

El español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá primero este domingo el Gran Premio de Bélgica, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1, manifestó en el circuito de Spa-Francorchamps que está "contento" por salir desde ese puesto y que intentará "ganar mañana desde la 'pole'" la primera prueba tras el parón vacacional.



"Está bien, estoy contento por salir desde la 'pole'. Pero no me gustó tanto la diferencia que nos sacaron Max (Verstappen) y Red Bull", admitió, no obstante, el talentoso piloto madrileño, que ocupa la quinta plaza del Mundial, a 102 puntos de los 258 con los que lidera Verstappen.



"Habrá que mirar por qué son tan rápidos", explicó el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre nada más bajarse del auto en la mítica pista de las Árdenas, en la que este domingo buscará su segundo triunfo en la categoría reina.