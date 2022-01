Salieron a la luz imágenes de la alocada fiesta de Saúl "Canelo" Álvarez y Max Verstappen

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón mundial de boxeo y Max Verstappen, reciente monarca de la Fórmula 1, se reunineron en Miami, Estados Unidos, donde tuvieron una alocada fiesta, cuyas imágenes han comenzando a salir a la luz.

En la cita, los deportistas cantaron, bailaron y animaron a los demás asistentes, cada uno en su estilo.

Revisa acá las fotos y videos:

Ain't no party like a @Canelo party 🕺



Pound for pound king Canelo parties with F1 world champion Max Verstappen 🥃#Boxing pic.twitter.com/ZCK4dY573P