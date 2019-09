Sebastian Vettel: Fue una sorpresa para mí quedar adelante de Charles Leclerc

El piloto alemán de Fórmula 1, Sebastian Vettel (Ferrari), ganador del Gran Premio de Singapur, admitió que para él fue "una sorpresa" quedar adelante tras el cambio de neumáticos de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que iba primero hasta entonces, y al que adelantó en esa maniobra.

"Fue una sorpresa para mí quedar adelante, fue complicado gestionar los neumáticos, adelantar a esos autos, intenté tomar ventaja pero luego salió el auto de seguridad", explicó el cuatro veces campeón del mundo tras quedarse con la victoria en Marina Bay, la número 53 de su carrera deportiva.

Preguntado por la decisión de la escudería Ferrari, que lo llamó a cambiar los neumáticos cuando iba tercero y luego llamó a Leclerc, que iba primero y acabó por detrás suyo, Vettel explicó que fue una decisión del equipo

"Me dijeron que entrara. No sabía si la diferencia era suficiente, pero me servió para ganar", explicó Vettel.

El piloto alemán volvió a ganar un año después de su último triunfo, que fue en Bélgica 2018, y tras haber sido cuestionado por sus errores en las últimas carreras, coincidentes con el ascenso de Leclerc, ganador de los dos últimos Grandes Premios.

"El comienzo de la temporada ha sido complicado, pero en las últimas semanas hemos retomado el pulso, estoy orgulloso del trabajo de todos. Las últimas semanas para mí no han sido las mejores, ha sido increíble tener el apoyo de tanta gente", agradeció Vettel tras la victoria.