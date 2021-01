"Su paso por Ferrari fue devastador": Nuevo look de Vettel causó impacto en fanáticos de la Fórmula 1

El alemán Sebastian Vettel comenzó su periplo en la escudería Aston Martin, después de seis años en Ferrari, y visitó las instalaciones de la fábrica en Inglaterra para preparar la temporada. Sin embargo, su nuevo look generó impacto en los fanáticos de la Fórmula 1.

En un video difundido por Aston Martin, se ve al piloto probando el asiento del monoplaza, pero lo que más llamó la atención fue que estaba casi calvo, producto de una severa alopecia que hizo desaparecer la particular cabellera rubia con la que vivió sus años de gloria en Red Bull.

Debido a su apariencia, los fanáticos en redes sociales bromearon, apuntando a Ferrari como la culpable de la pérdida de cabello del alemán.

"Su paso por Ferrari ha sido desvastador" o "en el divorcio, Ferrari se quedó con su pelo", fueron algunos de los comentarios.

