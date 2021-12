Verstappen se quedó con la "pole" y saldrá por delante de Hamilton en la carrera por el título en Abu Dabi

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero, justo por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que decidirá el Mundial de F1 entre ellos -empatados a puntos (369,5) pero con ventaja del primero al contar un triunfo más (9)- este domingo en el circuito de Yas Marina.

On pole for the final race of an incredible season 🚀 What a lap from @Max33Verstappen ! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/H9XQdyXBGq

Verstappen dominó la calificación al cubrir los 5.281 metros del circuito en un minuto, 22 segundos y 109 milesimas, 371 menos que Hamilton, que saldrá con neumático medio, mientras que el líder del Mundial lo hará con blando.

Desde la segunda fila saldrán el inglés Lando Norris (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que fue cuarto, a 838 milésimas de Verstappen

Carlos Sainz, quien se quedó a 883 milésimas de 'Mad Max', saldrá quinto, con blandas, desde la segunda fila, al lado del finés Valtteri Bottas -compañero de Hamilton-, que arrancará sexto.

VERSTAPPEN TAKES POLE!



It's his tenth of the year, and it means he has the best seat in the house for the final race!



Hamilton will line up alongside his title rival, with Norris in third#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/XkdfD9VAiB