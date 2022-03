Verstappen tras su victoria en Arabia Saudita: Estoy muy feliz de haber iniciado la temporada

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual campeón del mundo de la Fórmula 1, expresó su felicidad por ganar su primera carrera de la temporada 2022, en su debut en el año tras abandonar en Bahrein.

Verstappen señaló tras la competencia: "Estábamos luchando duro en el frente (contra el monegasco Charles Leclerc). Fue difícil. Estoy muy feliz de que finalmente hayamos comenzado la temporada".

El actual monarca mantuvo una intensa batalla con el piloto del principado para finalmente tomar la ventaja decisiva en la vuelta 48 de 50, imponiéndose por un estrecho margen, a quien había ganado en la primera fecha y es el líder de la tabla general.

