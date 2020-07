Vettel: Tres autos no caben en la misma curva, no sé que espacio vio Leclerc

El alemán Sebastian Vettel, quien quedó fuera de competencia en el Gran Premio de Estiria tras un choque con Charles Leclerc en la primera vuelta, explicó que el incidente no fue su culpa, porque "no tenía sintio donde ir" y tampoco imaginó la maniobra que iba a hacer su compañero monagesco.

"Tres autos no caben en la misma curva. No sé qué espacio vio Charles", indicó Vettel, en referencia a Leclerc, en conversación con la televisión alemana RTL tras el abandono conjunto de ambos Ferrari.

"Estoy convencido de que hablaremos y que se resolverá el asunto. Hoy, de todas maneras no había mucho que hacer", opinó el germano, quien en las dos primeras carreras, ambas en idéntico escenario, tan sólo ha sumado un punto, al haber acabado décimo el Gran Premio de Austria que abrió el campeonato de la Fórmula 1.

VETTEL: "I was very surprised. I had the inside and wasn’t expecting Charles to try something. I was taking it easy as it was busy all around us.



