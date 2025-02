Fórmula E Jeddah E-Prix: Horario y dónde ver por TV y Online

La Fórmula E llega a Arabia Saudita para disputar la tercera fecha del Campeonato Mundial en un circuito desafiante para los pilotos, debido a las altas velocidades que alcanzan los monoplazas eléctricos y la proximidad con las paredes, lo que aumenta el nivel de dificultad.

La primera fecha se disputó en Brasil a fines del año pasado, como es tradición en esta categoría del automovilismo. Luego, el 11 de enero, México acogió la segunda fecha del calendario. Ahora, tras un mes de pausa, los autos vuelven a encender sus motores.

El turno es ahora del Gran Premio de Jeddah, un circuito que también alberga carreras de Fórmula 1 y que, en la categoría eléctrica, tendrá una edición doble este fin de semana.

La clasificación para determinar el orden de largada se llevará a cabo el 14 de febrero a las 09:20 horas de Chile, mientras que la carrera comenzará a las 14:05 horas del mismo día.

El 15 de febrero se repetirá el mismo horario, ya que este es uno de los pocos circuitos que alberga dos carreras en un mismo fin de semana.

Tanto la clasificación como la carrera podrán seguirse vía streaming a través del canal oficial de la Fórmula E en YouTube, así como en 13.cl y Deportes13.cl. Además, la transmisión televisiva estará a cargo de Canal 13, aunque solo emitirá la carrera principal.

