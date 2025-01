¿Vuelve la Fórmula E a Chile?

Desde 2018 hasta el 2020 en Chile se disputó una de las fechas del Mundial de la Fórmula E, que es similar a la Fórmula 1, pero en este caso se corre en autos totalmente eléctricos y en circuitos más cortos comparado a la máxima categoría del automovilismo.

Grandes estrellas visitaron Chile durante los tiempos que se realizó la competencia, pero lamentablemente por falta de apoyo financiero no se pudo seguir realizando en Santiago y se perdió un espectáculo que no solo aportaba en lo deportivo, sino que también en el turismo por la cantidad de extranjeros que viajan para ver carreras en territorio nacional.

We go green in Santiago for the 2019 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix pic.twitter.com/9N7OvPfELP