Felipe Horta y el Rally Biobío: Como evento mundial y gratuito, es el más importante en la historia de Chile

Felipe Horta, productor general del WRC Chile 2023, undécima etapa del Rally Mundial, palpitó el evento a desarrollarse entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre en el Gran Concepción.

En diálogo con nuestra plataforma Al Aire Libre TV, Horta expresó: "Estamos muy contentos porque la experiencia del debut en 2019 nos dejó una vara muy alta. Volver después de cuatro años es, definitivamente, un desafío muy importante. Estamos muy contentos de conseguir de manera muy sólida una combinación muy virtuosa entre los recursos públicos y privados".

"Es algo que promueve la posibilidad de tener un evento de esta magnitud en nuestro país, pero lo más relevante es traerlo de la capital a regiones y gratuito. Si tú analizas los factores: Evento mundial y gratuito, es el más grande de la historia de nuestro país. Tiene una connotación muy potente", añadió.

"Los Panamericanos son un evento muy importante, pero gran parte de su financiamiento tiene que ver con la entrada que el público tiene que pagar. Todos los grandes eventos en el mundo tienes que pagar un ticket para verlo, mientras que el rally tiene esa nota que es tan importante. Ahí es donde cobra valor el Gobierno Regional del Bío Bío, dirigido por Rodrigo Díaz, que han tenido una visión de hace mucho tiempo de empujar este proyecto", siguió en la misma línea.

También comentó el interés que hay por esta competencia y el turismo que va a generar: "Esto lleva a generar un valor importante, que no solo tiene que ver con la difusión o establecer al Bío Bío como un destino conocido en el mundo, sino que la reactivación de la economía, con miles de personas que vienen de distintas partes del mundo y que vienen a gastar, a contratar un montón de servicios, como el alojamiento, no solo en hotelería, sino que también la contratación particular de cabañas, de casas y otras activaciones. Los resultados de la economía en 2019 fueron espectaculares, se hizo un estudio en Sernatur, que hablaba de 20 millones de dólares en cuatro días, en circunstancias que el evento dura 10 días".

"La hotelería está toda tomada. Lo bueno es que hay una posibilidad de rebalse que tiene que ver con la Región del Ñuble. El gobernador Oscar Crisóstomo ha sido un gran aporte, junto a la comuna de Chillán y Chillán Viejo, además de Quillón, respecto de activar carreras de este campeonato este año, lo que ha servido para integrar a ambas regiones para tener más público", continuó con respecto al mismo tema.

"Vamos a tener más de 2.000 acreditados, 55 autos en carrera de distintas partes del mundo. Se espera que Kalle Rovanpera se proclame campeón en Chile cuando falten aún dos fechas para que termine la temporada, que tiene 13 carreras, que comenzó en enero en Montecarlo y termina en noviembre en Japón".

Como aviso de utilidad pública, Horta expresó: "La mejor herramienta es la aplicación (para celulares) Rally Chile Bío Bío, donde se va a indicar todos los lugares donde hay que llegar. Hay que hacerlo con tiempo, aunque hay mucha cercanía en este deporte, esa es la gracia".

"El gran valor que debe hacer nuestro público es informarse sobre temas de seguridad, asistir a los tramos de carrera donde los lugares están demarcados con cintas de color amarillo, esos son los únicos lugares donde se puede ubicar el público. "Los caminos se van a cerrar con mucha anticipación, por lo que la gente tiene que informarse para saber por dónde moverse y por dónde llegar", agregó.

"Un tema importantísimo. Empresas Arauco tiene un altísimo porcentaje de la competencia en los caminos que se utilizan y esos caminos de Bosques Arauco, el concepto es bosques abiertos y estos están diseñados para los caminos del Rally Mundial, que actualmente están catalogados como los mejores caminos del mundo".

Por otra parte, adelantó el desempeño nacional en el evento: "La participación chilena va a ser muy importante, van a tener un rol. El angelino Alberto Heller tiene una responsabilidad gigantesca, va a ser el primer chileno en la historia en subirse a un auto oficial del campeonato del mundo. Un Ford híbrido. El es del Bío Bío.

Finalmente, dejó en claro que no se trata de una versión única de este certamen en nuestro país: "Tenemos dos años de contrato, hasta 2024. Es una fiesta larga que tiene dos ediciones".