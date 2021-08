Francisca Espinoza fue la gran ganadora de una nueva fecha del karting chileno

La piloto nacional Francisca Espinoza fue la más destacada de la fecha 6 del Alpinestars Rok Cup by Terrafirma.cl de karting al vencer en la naciente categoría VLR Woman.

Espinoza brilló por su gran ritmo desde el primer Heat hasta la final, dominando con amplitud a sus rivales y adjudicándose con comodidad los últimos 16 giros sobre Nicole Tapia e Isidora Gallardo, que la acompañaron en el podio en el segundo y tercer lugar respectivamente.

"Quería vivir la experiencia de debutar competitivamente en esta nueva categoría, sin presionarme por llegar al podio. Fue esa tranquilidad la que se reflejó en la pista, no tuve nervios, por el contrario, estaba muy enfocada en lo que estaba haciendo. Sinceramente no esperaba ganar, me siento muy feliz y agradecida por el apoyo y la oportunidad de correr y quién sabe si obtengo el cupo para ir Las Vegas", comentó Francisca Espinoza.

Otra mujer que sacó aplausos fue María José Pérez de Arce, piloto de 17 años que venció en la Categoría Rok Cup Senior.

Mientras que Cristián Pastrián, joven piloto que también suma experiencia en el karting internacional logró adjudicarse la serie Rok Junior por encima de Sebastián Esteva y Ramón Ramírez, sus escoltas en el podio.

La fecha 7 se correrá el 4 de septiembre en Lampa Kart Center.