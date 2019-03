Mick Schumacher sobre su padre: Lo que hizo en la F1 es extraordinario y es algo que admiro mucho

El hijo del ex multicampeón de la Fórmula 1 se alista para su estreno en la antesala de la máxima categoría del automovilismo.

Una de las mayores sensaciones en el mundo del automovilismo en la actualidad es Mick Schumacher, hijo del otrora multicampeón de la Fórmula 1, y por quien el joven piloto realizó algunas conmovedoras confesiones sobre su padre en la previa de su debut en la antesala de la Fórmula 2.

"Él (Michael), es parte de mí y estoy feliz de ser su hijo. Lo que hizo en la F1 es extraordinario y es algo que admiro mucho. Supongo que no sería lo que soy si no fuera por el y he podido crecer con eso", comentó el integrante de la escudería Prema Powerteam en conferencia de prensa.

Respecto a su participación en la segunda carrera de la temporada en Bahrein, el joven alemán declaró que: "Estoy ciento diez por ciento enfocado en la Fórmula 2, y creo que las pruebas de la F1 son algo en lo que me concentraré en el momento que haya que hacerlo".

El primogénito de "Kaiser" incluso recibió elogios del presidente de la categoría en la que compite, Chase Carey, quien mencionó que: "Sé que Michael Schumacher es un ídolo en este deporte, así que es maravilloso tener a su hijo en la F2. Le deseamos lo mejor en su primer año dentro de la categoría".

El circuito de Bahrein tendrá lugar este fin de semana, prueba válida al campeonato mundial de la especialidad y que marca su decimocuarta edición.