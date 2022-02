Renee Gracie, la piloto que dejó las pistas para dedicarse a OnlyFans

La australiana Renee Gracie terminó en 2019 con una corta carrera de cinco años como piloto de carreras. Desde entonces, se dedica a ofrecer contenido sexual explícito a través de una conocida plataforma web.

"El automovilismo es duro. Es difícil rendir cuando no estás recaudando suficiente para un lugar en el equipo superior", dijo en una entrevista con el diario The Sun.

"Constantemente tenía que demostrar que era mujer al estar en un deporte dominado por hombres y en un ambiente negativo la mayor parte del tiempo. Llegué al punto en que perdí mi pasión", agregó

"Mi estado mental se desplomó, estaba deprimida, triste y odiaba dónde estaba", mencionó.

Actualmente está muy bien anímicamente. "Me encanta OnlyFans. Estoy feliz, saludable y todos los días elijo rodearme de personas que me ayuden y no me desanimen por mi peso, apariencia o resultados en un fin de semana. Es mucho más que pornografía", expresó.

Gracias a la paltaforma, la joven de 27 años vive una lujosa vida, con dos casas, autos de alta gama y costosas vacaciones. "Nunca revelaré mis ingresos, pero he estado ganando cómodamente seis cifras al mes desde junio de 2020", relató.

Gracie le cerró las puertas a volver a correr en las pistas, pues no ha podido unirse a una escudería "por quién soy y lo que hago", según sus palabras. Es por ello que seguirá ofeciendo contenido erótico en OnlyFans, donde según estimaciones gana alrededor de 14.000 libras a la semana (poco más de 15 millones de pesos chilenos).