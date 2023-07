Chileno Sebastián Herrera deja Alemania para sumarse al baloncesto francés

El seleccionado chileno Sebastián Herrera dejará el baloncesto alemán para sumarse al club francés París Basketball, de la primera división gala.

Herrera, que viene de coronarse campeón de la Liga de Campeones de Europa con Telekom Baskets, fue oficializado por el elenco de la capital francesa con miras a la temporada 2023-2024 donde además de disputar la liga local, denominada Pro A, dirá presente en la EuroCup, la segunda competición en importancia a nivel continental.

Para Herrera será su quinto equipo en Europa luego de haber jugado en Gladiators Triers, Crailsheim Merlins, EWE Baskets y el mencionado Telekom, todos de Alemania.

