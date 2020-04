Corte de Antofagasta ordenó indemnizar a jugador de baloncesto lesionado en torneo internacional

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó al Instituto Nacional del Deporte (IND) a indemnizar al jugador de baloncesto Ricardo Areyuna, luego de haber sufrido una lesión jugando un torneo internacional.

Areyuna, quien lamentó una dolencia en su rodilla izquierda jugando por el equipo de la ciudad en los Juegos Deportivos de la Juventud el 29 de abril de 2017, en Potosí, Bolivia, deberá recibir el costo de su diagnóstico y tratamiento, además de otro monto por daño moral, según informó el Poder Judicial.

El fallo indicó que "el IND, al asegurar la participación de Chile en campeonatos como los JUDEJUT, de deportes de alto rendimiento que proyectan internacionalmente al país y a los jugadores seleccionados, entre otros, lo hace en cumplimiento de su deber de ejecutar el Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento de Chile y, al así hacerlo, específicamente y en lo pertinente a este caso, se hace cargo de los riesgos de accidentes deportivos que pudieran afectar a los deportistas seleccionados para lo cual dispone o debe disponer los medios necesarios para su debido diagnóstico y tratamiento".

Además, añadió "que tanto los integrantes de los Equipos Técnicos y Médicos de esta selección como el Director Regional de Antofagasta, todos dependientes del IND, incurrieron en sendas omisiones (...) unos, no activaron el seguro médico contratado por su empleador y no verificaron la lesión sufrida por el actor en Bolivia a su arribo a Antofagasta y, por ende, no prescribieron un tratamiento adecuado de la misma y, el otro, actuó por sí mismo y no en representación del IND activando el seguro médico contratado, como se lo había hecho en Bolivia, como debió hacerlo en su calidad de funcionario de esta entidad".

En fallo fue unánime y realizado por la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Opazo Lagos, Óscar Clavería Guzmán y la abogada (i) Macarena Silva Boggiano– que revocó la resolución impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, que rechazó la demanda por el jugador en primera instancia.