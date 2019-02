Nicolás Carvacho se convirtió en el rebotero histórico de su universidad

El basquetbolista nacional Nicolás Carvacho marcó un hito en su carrera luego de transformarse en el máximo rebotero histórico de su universidad, Colorado State. El chileno superó el récord que había desde hace 30 años.

Carvacho, de 22 años, en la derrota de escuadra por 60-71 ante San Diego State, logró 12 rebotes que le hicieron alcanzar 861 en toda su estadía en la universidad estadounidense.

Con estos números superó a Pat Durham, ex jugador de la NBA, que hace 30 años logró la marca de 851 rebotes.

El basquetbolista de 2,11 metros de altura, es además líder de las estadísticas en la National Collegiate Athletic Association (NCAA) gracias a los 325 rebotes que ha capturado en los 25 partidos disputados en la temporada.

El joven chileno sigue sumando elogios y records en los Estados Unidos.

The Big Chile stands alone at the top of the rebounding record books. #TeamTogether | #CSURams pic.twitter.com/GCPK3QonqI

WIth his last rebound, @nicocarvacho25 passes Pat Durham for the CSU career rebounding lead with his 852nd board pic.twitter.com/wdDaKyaPzA