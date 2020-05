Steve Kerr desmintió dichos de Michael Jordan sobre la pelea entre ambos en The Last Dance

El ex jugador y actual entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, desmintió los dichos de Michael Jordan sobre la pelea entre ambos cuando eran jugadores de Chicago Bulls y que revivió el documental de Netflix, The Last Dance.

En dicha serie recuerdan cuando "Air" se molestó porque el técnico Phils Jackson le cobró faltas que él no consideraba como tal en una práctica, por lo que decidió cometerle una dura infracción a Kerr y dijo "esa es una maldita falta".

Debido a esto, ambos basquetbolistas terminaron a golpes y según contó Jordan en el documental, luego le ofreció disculpas a Kerr, lo que fue desmentido por el mismo estratega de Golden State en el podcast Green Light de Chris Long.

"Tengo otra sensación sobre ese episodio. Recuerdo que Phil Jackson subió a su oficina porque tenía que atender una llamada de la NBA, y ahí fue cuando peleamos. Entonces, Phil bajó para ver qué estaba pasando. Recuerdo que se acercó a mí y me dijo: 'Vas a tener que arreglar eso'. Y yo respondí: '¿Mi ojo o mi relación con Michael?'", aseguró.