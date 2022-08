Caso Brittney Griner: Rusia no negociará canje de presos con Estados Unidos con "diplomacia de altavoces"

Rusia no negociará el intercambio de presos con Estados Unidos a través de una "diplomacia de altavoces" y considera erróneas las acciones de Washington en ese sentido, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskok, ante la detenció de la baloncestista estadounidense Brittney Griner.

"Si comenzamos a debatir en la prensa cualquier detalle vinculado a los intercambios, estos no se llevarán a cabo jamás", afirmó tras ser consultado por la posibilidad de un intercambio de la deportista condenada la víspera a 9 años de cárcel por posesión y contrabando de drogas.

Según Peskov, el intento de llevar esta discusión al debate público "es un error que ya cometieron los estadounidenses".

"De pronto decidieron solucionar esto por medio de 'altavoces'. Esto no se resuelve así. Por eso no haremos ningún comentario al respecto", zanjó.

Además, recalcó que el Kremlin siempre se abstiene de comentar las decisiones de los tribunales rusos, por lo que hará lo mismo en esta ocasión.

No obstante, no descartó que Griner pueda ser indultada en caso de que no se logre llegar a un acuerdo de intercambio y señaló que "todos los temas vinculados al indulto están reglamentados por la ley y existen determinados procedimientos que pueden ser utilizados por la condenada".

Este mismo viernes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia está dispuesta a estudiar un canje de presos con Estados Unidos, pero en los marcos del canal establecido por los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Joe Biden.

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que dicho canal, que el pasado mes de abril permitió el intercambio del ex infante de marina estadounidense Trevor Reed por ruso Konstantín Yaroshenko, presos en Rusia y EEUU, respectivamente, mantiene su vigencia.

"Si los estadounidenses otra vez quieren recurrir a la diplomacia pública y hacer declaraciones ampulosas de que van a dar ciertos pasos, pues es cosa de ellos, es su problema", dijo.

Según Lavrov, "los estadounidenses con frecuencia incumplen los acuerdos de trabajar tranquila y profesionalmente en estos y otros temas".