Christian Wood de Detroit Pistons es el tercer caso confirmado de coronavirus en la NBA

El ala-pívot de Detroit Pistons, Christian Wood, se transformó en el tercer caso de un jugador contagiado de coronavirus en la NBA.

La información fue dada a conocer por el periodista estadounidense Shams Charania, quien lo publicó en su cuenta de Twitter, y luego fue replicada en el sitio The Athletic.

De esta forma, Wood se suma a los dos casos ya confirmados de coronavirus en Utah Jazz, el francés Rudy Gobert y el norteamericano Donovan Mitchell.

El contagio se pudo haber dado en el partido que disputaron ambos equipos el pasado sábado 7 de marzo por la temporada regular del certamen.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.