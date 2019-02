El rapero Ja Rule se enojó y maldijo a Minnesota Timberwolves

El rapero Ja Rule maldijo a Minnesota Timberwolves de la NBA tras molestarse por los problemas que tuvo con su espectáculo de medio tiempo durante el partido ante los Milwaukee Bucks la noche del sábado.

"No ganarán un campeonato en los próximos 30 años", anunció el rapero en sus redes sociales.

Ja Rule tuvo problemas de sonido desde el inicio de su participación musical y en un momento preguntó: "¿Estamos listos?", para responderse a sí mismo: "Supongo que no".

El rapero y su grupo de bailarinas esperaron en el centro del campo de juego hasta que su equipo encargado del aspecto técnico pudo dar inicio a la música.

La espera había sido mucha y los equipos ya debían iniciar sus calentamientos, por lo que en un vídeo que circula en las redes sociales se ve que Ja Rule sigue cantando como parte de su participación, pero el jugador estelar de los Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo, no espera, entra al campo de juego y empieza a hacer tiros de calentamiento a canasta.

El rapero inmediatamente se hizo presente en las redes sociales para decir que su sonido "no se activó cuando se suponía que debía hacerlo".

Mientras, en la cuenta oficial de Twitter los Timberwolves dijeron: "Nosotros también fuimos apresurados, estafados, acosados, con la capucha guiñada, en el camino perdido".

Ja Rule respondió maldiciendo al equipo y le dijo que "no ganarán un campeonato durante los próximos 30 años".

You just jinx yourself talking to the GOD this way... your CURSED NOW!!! You won’t win a championship for the next 30 years... AND KAT IS LEAVING!!! Apologize and I’ll lift the CURSE!!! 😘 kiss of death... https://t.co/RzUn4vKx2Y