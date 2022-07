Jugador dominicano con un brazo será parte del baloncesto universitario de Estados Unidos

Hansel Emmanuel, jugador dominicano de 1,96 m y 18 años, jugará la próxima temporada en la NCAA con la Universidad de Northwestern y lo hará con un solo brazo luego de que teniendo seis años perdiera su extremidad derecha cuando le cayó un muro de cemento encima mientras intentaba treparlo con un amigo.

Aquella vez, Emmanuel estuvo más de dos horas bajo la pared y la presión del peso le destrozó los tendones del brazo, que tuvo que ser amputado. Por entonces ya empezaba a amar el baloncesto, una pasión que heredó de su padre, que fue profesional en su país, pero el accidente mermó su entusiasmo en un inicio.

"No quería hacer nada. No podía atarme los cordones, no podía tomar un vaso de agua", recordó en su momento.

Pero en cuanto empezó a dominar su cuerpo y a controlar el equilibrio sin la extremidad perdida, le volvió el alma al cuerpo y tras horas de práctica con tiros a canasta a una mano, se puso en la mente llegar a ser un jugador de baloncesto profesional.

Su progresión fue fulgurante, llegando a competir de tú a tú con los jóvenes de instituto de su edad.

Y sus jugadas y sus espectaculares mates empezaron a ser destacados por los grandes medios de Estados Unidos. Moises Michell, entrenador en la Life Christian Academy de Florida lo reclutó en 2020 para su equipo de secundaria, y ahí ganó el estatal liderando a su equipo con 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias.

Emmanuel será el cuarto jugador a este nivel sin una mano luego de lo hecho por Kevin Laue, pívot de 2,10 m. que llegó a poner 20 tapones en un partido y que en 2009 fue el primer jugador manco en jugar en la NCAA; Grant Dykstra, y Zach Hodskins.