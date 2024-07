James Harden firmó millonario nuevo contrato y no cambiará de equipo en la NBA

El quinteto de Los Ángeles Clippers y James Harden acordaron un nuevo contrato de 2 años y un monto de 70 millones de dólares, según reportan este lunes medios deportivos estadounidenses.

Los Clippers adquirieron a Harden a finales de octubre de 2023 y después de un comienzo lento, el armador ayudó a los Clippers a pasar de un inicio de 3-7 a estar brevemente en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste con 34-15 a principios de febrero.

Harden, nativo de Los Ángeles, expresó repetidamente durante la temporada lo feliz que estaba jugando en casa.

El base, que cumplirá 35 años en agosto, promedió 16.6 puntos y 8.5 asistencias en 72 partidos para los Clippers la temporada pasada.

Sus 72 partidos jugados fueron la mayor cantidad en una temporada desde la temporada 2018-19. Harden promedió 21.2 puntos y 8.0 asistencias en la derrota de primera ronda de los Clippers contra los Mavericks cuando Kawhi Leonard se perdió los últimos tres partidos debido a una lesión en la rodilla.

