La columna de Manfred Schwager: A defender su casa

Las dos finales de conferencia en la NBA tienen hoy el mismo marcador: 3-2 a favor del equipo con ventaja de campo. Tanto Houston como Boston controlan sus series, de cara a un fin de semana en que conoceremos a los equipos que pelearán por el título.

En enfrentamientos tan parejos como los de este año la ventaja de campo suele ser el factor decisivo. Cómo no, si contar con la localía en un hipotético séptimo partido otorga un margen muy importante al momento de encarar un duelo en que se juega al todo o nada y donde lo mental, como el conocer bien la cancha donde se juega o contar con el apoyo del público, puede sacar de un bajón o mantener alto el rendimiento deportivo de cada equipo.

Una situación a la que Boston le ha sacado un enorme provecho hasta ahora. Los Celtics registran un impecable 10-0 como anfitriones, y ya tuvieron que llegar a un juego 7 –en la primera ronda frente a Milwaukee– para cerrar una serie. Algo que contrasta con su 1-7 de visita, donde la única victoria se produjo en las semifinales del Este contra Philadelphia, ganando en tiempo extra.

Frente a Cleveland, los Celtics han demostrado un juego donde lo colectivo se sobrepone a lo individual, contrapunto al hero ball que ha tenido un resurgimiento en estas semanas con LeBron James como uno de sus estandartes. Justamente él es la principal razón para que los Cavs estén en esta final, liderando a un plantel de menor calidad que en temporadas anteriores. Un esfuerzo que parece haber afectado a James en el quinto partido.

