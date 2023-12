Lakers se llevó la primera Copa NBA de la mano de LeBron James a costa de Indiana Pacers

Los Angeles Lakers, con un LeBron James que sigue agrandando su leyenda y un Anthony Davis absolutamente imparable, conquistó este sábado la primera Copa NBA al vencer en la final de Las Vegas a los rebeldes y sorprendentes Indiana Pacers por 123-109.

Este título llegó además con un suculento premio extra para los jugadores de los Lakers, ya que cada uno se embolsará medio millón de dólares (cerca de 440 millones de pesos) por ganar la final.

La victoria adorna aún más la impresionante carrera de LeBron, que sigue sumando hitos a una trayectoria de oro y brillantes. El máximo anotador de la historia de la NBA, ya en su temporada número 21 y a tres semanas de cumplir 39 años, consiguió 24 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias.

Pero 'King James' le debe un parte muy importante de este triunfo en la final a Davis, un titán en ataque y defensa y que se reivindicó con mayúsculas en una actuación memorable de 41 puntos (16 de 24 en tiros), 20 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones.

Por su parte, los jóvenes Pacers no pudieron culminar su hazaña tras deslumbrar en esta copa con un juego ultraofensivo, a tope de revoluciones y con un ritmo extenuante.

Tyrese Haliburton, la gran sensación de este torneo pese a la derrota, no pudo cerrar totalmente su éxito y acabó con 20 puntos y 11 asistencias. Los Pacers sufrieron una barbaridad en la pintura (86 puntos de los Lakers en la zona) y no acabaron con su sequía ya que todavía no han ganado un título en la NBA.

El duelo fue muy intenso y asfixiante, con un ritmo entrecortado por las numerosas faltas y con un desacierto alucinante desde el triple (2 de 13 para los Lakers, 10 de 41 para los Pacers).