LeBron James extendió su vínculo con Los Angeles Lakers por dos años

LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, acordó este miércoles una renovación de contrato en el equipo por dos años y 97.1 millones de dólares, según informó su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

James, de 37 años, se quedará en la escuadra de California al menos hasta 2024 y su contrato incluye una opción para extenderlo hasta la temporada 2024-2025.

Su anterior acuerdo expiraba en 2023, y le garantizaba un sueldo de 44.5 millones de dólares en esta temporada.

LeBron, cuatro veces campeón de la NBA, fichó por los Lakers en 2018 y fue campeón en 2020, en la burbuja de Orlando.

En la última temporada, los Lakers no lograron clasificarse para la postemporada, pese al sobresaliente rendimiento de LeBron.

