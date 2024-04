Lebron James logra nueva marca y comienza a visualizar su retiro en la NBA

LeBron James volvió a hacer historia en el triunfo de Los Ángeles Lakers sobre Brooklyn Nets por 116-104, en dónde el King jugó un rol clave aportando 7 rebotes, 5 asistencias y una increíble cantidad de 40 puntos, registro que le permite superar a Michael Jordan en cantidad de partidos con más de 30 puntos en la historia de este deporte.

Con la actuación de este domingo el alero del quinteto angelino sumó su partido 672 sumando al menos 30 unidades contando juegos de temporada regular y playoffs a lo largo de toda su carrera, superando el antiguo récord de MJ, que tenía 671.

De esta manera, ‘Bron’ encabeza ahora el listado sobre Michael Jordan con 671 partidos de 30+ puntos, Wilt Chamberlain con 557, Kobe Bryant con 519 y Kareem Abdul-Jabbar que llegó a los 504; todos inactivos.

Tras el partido, el alero volvió a hablar sobre el futuro de su carrera e insistió en que el retiro está cada vez más cerca de su vida.

“Hoy me sentí bastante bien lanzando desde el perímetro. Intento desplegar continuamente mi juego sin debilidades, especialmente en ataque. Hoy me fue bien desde la línea de tres”, destacó la estrella del equipo californiano.

A pesar de seguir dejando números impresionantes, Lebron sabe que se encuentra en la recta final de su carrera en la NBA y el retiro está más cerca que nunca: “No me quedan otros 21 años, claro. No sé cuánto más voy a jugar, pero no me queda mucho tiempo”, cerró.