Los Angeles Lakers retirará el número 16 del español Pau Gasol

A través de sus canales oficiales, el equipo de la NBA Los Angeles Lakers dio a conocer la fecha donde se hará efectivo el retiro del dorsal número 16, que utilizó el español Pau Gasol en su paso por el equipo, entre 2008 y 2014.

La ceremonia, donde una imagen con la camiseta será colgada junto a los nombres de otras leyendas, se llevará a cabo el día 7 de marzo de 2023, en medio de un duelo contra Memphis Grizzlies, otro elenco donde el hispano jugó durante su carrera.

Así, Gasol, retirado en 2021, se unirá a la lista de números dados de baja, junto a grandes nombres como Kobe Bryant (8 y 24), Kareem Abdul-Jabbar (33), "Magic" Johnson (32) o Shaquille O'Neal (34).

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.



3/7/23 - We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o