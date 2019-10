Michael Jordan se emocionó al inaugurar clínica destinada a personas de escasos recursos

El mejor jugador de la historia de baloncesto, Michael Jordan, no pudo contener la emoción cuando ayer jueves inauguró en Charlotte la primera de las dos clínicas médicas que él y su familia financiaron para brindar atención básica de salud a los miembros desfavorecidos de la comunidad.

El seis veces campeón de la NBA y dueño mayoritario de Charlotte Hornets estuvo presente en la gran inauguración de la Clínica Médica Familiar "Michael Jordan" de Novant Health, que tuvo un costo de siete millones de dólares.

Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jordan cuando dijo que "es algo muy emotivo para mí poder retribuir a una comunidad que me ha apoyado a lo largo de los años".

El primer anuncio oficial de su donación de siete millones de dólares para el proyecto que este jueves comenzó a funcionar lo hizo Jordan en el 2017.

Mientras que a través de la cuenta de Twitter de los Hornets, Jordan también este jueves adelantó su compromiso con seguir ayudando a la comunidad.

"Solo puedo hacer esto en agradecimiento... Nunca puedo pagar lo que realmente me has dado, pero esto es un comienzo", explicó en la ciudad donde Jordan vivió su época universitaria.

The Michael Jordan Family, in partnership with @NovantHealth, unveiled the Michael Jordan Family Medical Clinic in west Charlotte this morning. The clinic provides vital access to care to individuals in the community, including those who are uninsured or underinsured. pic.twitter.com/qA7JQtfpWW