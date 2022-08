Shaquille defendió al terraplanismo: Volé 20 horas y no me volqué ni me puse boca abajo

El ex pívot Shaquille O'Neal, una leyenda de la NBA, volvió a argumentar su postura terraplanista, algo que había hecho hace cinco años y puso como ejemplo peculiares argumentos.

"Yo conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados", dijo la ex estrella de Los Angeles Lakers en el podcast The Kyle and Jackie O Show, una emisión australiana.

"Hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. Es solo una teoría, nos enseñan muchas cosas. Es solo una teoría", explicó.

"Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. ¿Dicen que el mundo gira? He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha", añadió.

O'Neal ya se había referido al tema en 2017 cuando se sumó al pensamiento de Kyrie Irving, quien opinó sobre el tema y aseveró que "no es una teoría de la conspiración: la Tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos".