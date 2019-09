Sitio porno ofreció su marca para el nombre del estadio de los Miami Heat

Una curiosa propuesta dio a conocer este viernes el sitio porno BangBros, al informar de querer usar su marca para el nombre del estadio del equipo de baloncesto estadounidense Miami Heat.

La idea de la página web es incursionar de manera potente en la práctica del "naming rights", la cual consiste en que un patrocinador comercial busca asociarse con un club deportivo para que exponga su marca.

Son diez millones de dólares los que ofreció la empresa de entretenimiento para adultos al elenco de Florida, negociación que se dio a conocer a través de Twitter.

De esta forma, habrá que esperar la respuesta de Miami Heat, donde su estadio actualmente lleva el nombre de American Airlines Arena.

- Este fue el comunicado publicado por BangBros:

HARD TO BEAT OFFER: Bang Bros wants the naming rights to the AmericanAirlines Arena. They claim to have offered $10 million. pic.twitter.com/YKP9ucDBfu