Victor Wembanyama debutará este viernes en la liga de verano de la NBA

San Antonio Spurs quiere que su fichaje estrella de la temporada, el pívot francés Victor Wembanyama, juegue su primer partido con el equipo texano este viernes ante Charlotte Hornets.

El periodista Marc Stein reveló este miércoles en Twitter los planes de los Spurs para el número uno del último Draft de la NBA.

Los Spurs jugarán el viernes en Las Vegas contra los Hornets en la liga de verano. La NBA anunció este miércoles que se agotaron todas las entradas para el partido.

Por su parte los Hornets pueden alinear a Brandon Miller, el número 2 del Draft.

Se da la circunstancia que Wembanyama, de 19 años de edad, ya jugó en Las Vegas el pasado octubre en un partido amistoso entre el entonces equipo del pívot, el francés Metropolitans 92, y el Ignite de la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

En ese partido, Wembanyama se enfrentó a Scoot Henderson, número 3 del Draft. El galo, de 2,26 metros de altura, dominó el encuentro al ser el máximo anotador y reboteador con 36 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y cuatro tapones.

Henderson, que sólo jugó 4,37 minutos, anotó un rebote y una asistencia.

En una entrevista dada a conocer este miércoles por San Antonio Spurs, Wembanyama explicó porqué adoptó el número 1 para su camiseta del equipo texano: "Es una mentalidad. Para mí no hay otra opción que ser el número uno. No puedo aceptar estar detrás de otro y no ser el mejor", declaró el jugador.