Chile tendrá un duro grupo en las Clasificatorias a la FIBA America Cup

Luego de superar la preclasificatoria en Valdivia de manera invicta, la selección chilena de baloncesto conoció a los rivales que enfrentará en las Clasificatorias a la FIBA America Cup de 2025.

Y el elenco nacional no la tendrá fácil puesto que se verá las caras ante Argentina, Uruguay y Colombia en el Grupo A del certamen.

Los dos primeros partidos de la serie se jugarán en febrero de 2024, para luego dar paso a una segunda ventana en noviembre de 2024 y en febrero de 2025.

De cada grupo clasifican los tres mejores elencos al torneo continental a desarrollarse a mediados de 2025 en sede por definir, por lo que seguramente la Roja del Basket tendrá nuevamente duelos clave ante el elenco cafetero.

