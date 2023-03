Juan Cardona, nuevo coach de la Roja del basket: Hay una generación que ilusiona

El técnico puertorriqueño Juan Cardona habló por primera vez como entrenador de la selección chilena de baloncesto y aseguró que es un reto tomar al equipo, sumando loas para los jugadores que hoy por hoy juegan en distintas ligas del mundo.

"Es un proyecto que me interesa mucho, le veo mucho potencial. Con trabajo, disciplina y compromiso de todas las partes se pueden hacer cosas grandes. Siempre me gustan los retos, este es uno, y me comprometo llevar Chile a donde entendemos y estamos convencidos que debe estar y lo vamos a llevar", aseguró el coach caribeño.

"Me crea mucha pasión Chile. Veo talento, personas y jugadores que quieren salir y conseguir algo más, ver que tan buenos pueden ser ellos individual y colectivamente. Se trata de una generación que ilusiona al básquetbol chileno, a partir de ahí queremos generar una sinergia, que los fanáticos vean que su equipo juega bien, pero, principalmente, que se sientan identificados, que lo que ellos hacen en su vida, en el día a día, lo realizan los jugadores en la cancha. Trabajar, sacrificarse, todo en base al esfuerzo", añadió quien tiene experiencia como asistente en la NCAA y como entrenador principal en las ligas de Puerto Rico y México.

El estratega de 44 años comentó detalles del trabajo que desarrollará alrededor de la selección adulta masculina.

"Reunirme individual y colectivamente con todos los elementos del equipo. Trasladarles el mensaje y la idea que estamos buscando. Entiendo que todo lo que está liderado a base de un sistema, tiene éxito, siempre y cuando se haga todo bien. El sistema es lo que te hace creer, es la forma de operar y cómo se hacen las cosas. De esa forma, los roles y responsabilidades de cada jugador estarán delineados. La mentalidad debe ser que todo el mundo sume. Chile podrá jugar un básquetbol de gran nivel si todos sus elementos estamos en la misma página desde el principio", añadió.