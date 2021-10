Nicolás Carvacho sufrió una rotura de ligamento y se perderá el partido ante Brasil de noviembre

El seleccionado de baloncesto nacional Nicolás Carvacho sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, razón por la que se perderá el resto de la temporada en Alemania y será baja en la ventana Clasificatoria de noviembre.

El ala-pívot de s.Oliver Würzburg salió lesionado de un encuentro disputado este miércoles en la Copa de Alemania, por una severa dolencia que no le permitirá jugar ante Brasil en noviembre en la fase final de la eliminatoria al Mundial de 2023.

"Estaré operándome en las siguientes semanas... Este momento quizás sea el más difícil de mi carrera", manifestó Carvacho en sus redes sociales.

"He estado en situaciones de adversidad, he luchado y he ganado. Tengo la determinación y la mentalidad de regresar más fuerte que antes. Eso lo prometo. No queda otra que bajar mi cabeza y empezar a trabajar en mi recuperación para un pronto retorno", cerró el deportista.