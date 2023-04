Ziomara Morrison: Quiero hablar con la Federación para integrarme a Santiago 2023

La chilena Ziomara Morrison sigue cosechando éxitos en el baloncesto a sus 34 años de edad. Hace unos días se proclamó campeona con su club Mechelen Kangoeroes de la Copa y la liga de Bélgica, situación que la ha animado a proyectar una posible participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, la deportista nacional habló sobre sus próximos desafíos dentro de la cancha. "A fines de la próxima semana me integró a Club Gimnástico de Viña del Mar para jugar la liga nacional. También quiero conversar con la Federación para ver la posibilidad de integrarme a Santiago 2023", mencionó.

"Tengo varias ofertas que me gustan para volver a Europa cuando empiece la nueva temporada en septiembre. Siempre he pensado que pararé de jugar cuando deje de pasarlo bien y todavía disfruto mucho ganar campeonatos. Además físicamente me siento súper bien", añadió.