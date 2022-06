La destacada deportista nacional Ziomara Morrison lidera la tabla de anotadores en el Mundial de Baloncesto 3x3, que disputa durante estos días junto a la selección chilena en Bélgica.

Morrison acumula 39 puntos en los tres partidos que ha jugado, seguida del belga Thibaut Vervoot (quien lidera en varones con 33 unidades), el francés Antoine Eito (31) y la lituana Kamile Nacickaite (30).

Chile perdió ante Canadá, España, Países Bajos y venció a Israel en este torneo.

🇨🇱 @ZiomaraMorrison & Thibaut Vervoort 🇧🇪 led all scorers at the Crelan #3x3WC pic.twitter.com/MZWe1q4lRS